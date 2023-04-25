Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga Bey kimdir? 28 Nisan günü yarışan Tolga Kuru kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Tolga Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga Kuru Bey kimdir? Tolga Kuru kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga Bey kimdir? Tolga Kuru kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (24-28 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Aycan Hanım

2. gün yarışmacısı : Betül Hanım

3. gün yarışmacısı : Güllüzar Hanım

4. gün yarışmacısı : Faysal Bey

5. gün yarışmacısı : Tolga Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TOLGA BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 5. gün yarışmacısı Tolga Kuru oldu. Tolga Bey 28 Nisan 2023 Cuma günü yani haftanın beşinci günü, haftanın son günü yarışacaktır. Tolga Bey'in yarışmacılardan toplam kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.