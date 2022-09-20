Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tayfun kimdir? 22 Eylül Yemekteyiz 'Tayfun Arslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19 Eylül - 23 Eylül arası yarışmacılarından olan Tayfun Bey (Tayfun Arslan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tayfun Bey kimdir? 22 Eylül Yemekteyiz 'Tayfun Arslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tayfun Arslan Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Tayfun Arslan Bey kimdir? Tayfun Arslan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Yaren Hanım

2. gün yarışmacısı : Baran Bey

3. gün yarışmacısı : Fikriye Hanım

4. gün yarışmacısı : Tayfun Bey

5. gün yarışmacısı : Dilara Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TAYFUN ARSLAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Tayfun Bey (Tayfun Arslan) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Tayfun Arslan 24 yaşında (1998 doğumlu) ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. İstanbul'da ikamet etmektedir. Tayfun Arslan aslen Tokatlı'dır. Restoran işletmecisi olan Tayfun Arslan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 22 Eylül Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.