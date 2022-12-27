Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman kimdir? 26 Aralık Yemekteyiz 'Süleyman Can' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26-30 Aralık arası yarışmacılarından olan Süleyman Bey (Süleyman Can) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Bey kimdir? 26 Aralık Yemekteyiz 'Süleyman Can' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Süleyman Can kimdir? Süleyman Can kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Hava Hanım

4. gün yarışmacısı : Efe Bey

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SÜLEYMAN BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Süleyman Bey (Süleyman Can) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Süleyman Can 31 yaşındadır. Ordu'da dünyaya gelen Süleyman Bey 12 yaşında İstanbul'a gelmiştir. 14 yıldır yemek sektöründe olan Süleyman Bey bir zamanlar profesyonel futbolla ilgilenmiştir. Özel bir üniversitede mutfak şefliği yapmaktadır. 6 yıldır mutfak şefliği yapan Süleyman Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 26 Aralık Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 26 Aralık'ta yarışan Süleyman Bey yarışmacılardan toplam 25 puan almıştır.