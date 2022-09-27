Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Can kimdir? 26 Eylül Yemekteyiz 'Süleyman Can' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26 Eylül - 30 Eylül arası yarışmacılarından olan Süleyman Bey (Süleyman Can) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Bey kimdir? 26 Eylül Yemekteyiz 'Süleyman Can' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Can Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Süleyman Can kimdir? Süleyman Can kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Melek Hanım

3. gün yarışmacısı : Reşat Bey

4. gün yarışmacısı : Tuğba Hanım

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SÜLEYMAN CAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Süleyman Bey (Süleyman Can) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Süleyman Can 31 yaşında ve Ordu doğumludur. 12 yaşında İstanbul'a gelen Süleyman Bey özel bir üniversitede şeflik yapmaktadır. 14 yıldır yemek sektöründe olan Süleyman Can Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 26 Eylül Pazartesi günü yarışacak. Haftanın ilk gün yarışmacısıdır.