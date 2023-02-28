Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şirin Emine kimdir? 28 Şubat Yemekteyiz 'Şirin Emine Demirci' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 27 Şubat - 3 Mart arası yarışmacılarından olan Şirin Emine Hanım (Şirin Emine Demirci) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şirin Emine Hanım kimdir? 28 Şubat Yemekteyiz 'Şirin Emine Demirci' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...