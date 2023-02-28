Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şirin Emine kimdir? 28 Şubat Yemekteyiz 'Şirin Emine Demirci' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 27 Şubat - 3 Mart arası yarışmacılarından olan Şirin Emine Hanım (Şirin Emine Demirci) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şirin Emine Hanım kimdir? 28 Şubat Yemekteyiz 'Şirin Emine Demirci' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şirin Emine Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Şirin Emine kimdir? Şirin Emine Demirci kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 ŞUBAT - 3 MART 2023)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Abdullah Bey
2. gün yarışmacısı : Şirin Hanım
3. gün yarışmacısı : Pelin Hanım
4. gün yarışmacısı : Elif Hanım
5. gün yarışmacısı : Şaban Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞİRİN HANIM KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat - 3 Mart yeni hafta yarışmacılarından birisi Şirin Emine Hanım (Şirin Emine Demirci) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Şirin Hanım Samsun'da yaşamaktadır. Şirin Emine Hanım matematik öğretmenidir. Lisede öğretmenlik yapan Şirin Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 28 Şubat Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.