Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sinem Hanım kimdir? 9 Mart günü yarışan Sinem Telli kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Sinem Telli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sinem Hanım kimdir? Sinem Telli kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sinem Hanım kimdir? Sinem Telli kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (6-10 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Birsen Hanım

2. gün yarışmacısı : Serdar Bey

3. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

4. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

5. gün yarışmacısı : Burak Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SİNEM HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Sinem Telli oldu. Sinem Hanım 9 Mart 2023 Perşembegünü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Sinem Hanım henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor.