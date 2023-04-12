Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sinem Hanım kimdir? 12 Nisan günü yarışan Sinem Güvenir Kalkan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de 3. gün yarışmacısı Sinem Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sinem Hanım kimdir? Sinem Güvenir Kalkan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

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2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sinem Hanım kimdir? Sinem Güvenir Kalkan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (10-14 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım

2. gün yarışmacısı : Anıl Bey

3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SİNEM HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 3. gün yarışmacısı Sinem Güvenir Kalkan oldu. Sinem Hanım 12 Nisan 2023 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü günü yarışacaktır. Sinem Hanım henüz yarışmadığı için toplam kaç puan almıştır bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.