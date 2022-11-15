Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sibel kimdir? 14 Kasım Yemekteyiz 'Sibel Çarkçı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 14-18 Kasım arası yarışmacılarından olan Sibel Hanım (Sibel Çarkçı) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sibel Hanım kimdir? 14 Kasım Yemekteyiz 'Sibel Çarkçı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sibel Çarkçı Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Sibel Çarkçı kimdir? Sibel Çarkçı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (14-18KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Sibel Hanım

2. gün yarışmacısı : Ceyda Hanım

3. gün yarışmacısı : Erdal Bey

4. gün yarışmacısı : Betül Hanım

5. gün yarışmacısı : Serkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SİBEL ÇARKÇI KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14-18Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Sibel Hanım (Sibel Çarkçı) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Sibel Çarkçı 1995 doğumludur ve 27 yaşındadır. 3 yıllık evli olan Sibel Hanım İstanbul'da yaşamaktadır. Sibel Çarkçı bayan kuaförüdür. Babasının yanında aşçılık yapmıştır. Aslen Sivaslı olan Sibel Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 14 Kasım Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. Sibel Çarkçı 14 Kasım günü yarışmacılardan toplam 19 puan almıştır.