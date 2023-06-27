Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seyhan Hanım kimdir? 27 Haziran günü yarışan Seyhan Dinçkan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Seyhan Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seyhan Hanım kimdir? Seyhan Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seyhan Hanım kimdir? Seyhan Dinçkan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (26-30 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Ezgi Hanım

2. gün yarışmacısı : Seyhan Hanım

3. gün yarışmacısı : Figen Hanım

4. gün yarışmacısı : Tolgacan Bey

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEYHAN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Seyhan Dinçkan oldu. Seyhan Hanım 27 Haziran 2023 Salı günü yani haftanın 2. günü yarışacaktır. Seyhan Hanım henüz yarışmadığı için toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Seyhan Hanım 33 yaşında ve aslen Samsunlu'dur.