Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevim kimdir? 22 Aralık Yemekteyiz 'Sevim Canikoğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19-23 Aralık arası yarışmacılarından olan Sevim Hanım (Sevim Canikoğlu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevim Hanım kimdir? 22 Aralık Yemekteyiz 'Sevim Canikoğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevim Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Sevim Canikoğlu kimdir? Sevim Canikoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Derya Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Rezan Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevim Hanım

5. gün yarışmacısı : Esra Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVİM CANİKOĞLU KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Sevim Hanım (Sevim Canikoğlu) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Sevim Canikoğlu 1974 doğumludur ve 48 yaşındadır. Aslen Tuncelili olan Sevim Hanım aşçı yardımcılığı yapmıştır. Bir çocuk annesi olan Sevim Hanım yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Otel mutfağında 2 yıl çalışan Sevim Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 22 Aralık Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.