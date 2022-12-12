Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevilay kimdir? 15 Aralık Yemekteyiz 'Sevilay Gültekin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12-16 Aralık arası yarışmacılarından olan Sevilay Hanım (Sevilay Gültekin) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevilay Hanım kimdir? 15 Aralık Yemekteyiz 'Sevilay Gültekin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevilay Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Sevilay Gültekin kimdir? Sevilay Gültekin kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Mürüvet Hanım

2. gün yarışmacısı : Aysel Hanım

3. gün yarışmacısı : Belia Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevilay Hanım

5. gün yarışmacısı : Levent Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVİLAY GÜLTEKİN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Sevilay Hanım (Sevilay Gültekin) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Sevilay Gültekin 1992 doğumlu ve 30 yaşındadır. 12 yıllık evli olan Sevilay Hanım 3 çocuk annesidir. 2010 yılında evlenen Sevilen Gültekin Hatay'da yaşamaktadır. Yarışmaya Hatay'dan katılan Sevilay Gültekin Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 Aralık Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.