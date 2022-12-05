Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda kimdir? 5 Aralık Yemekteyiz 'Sevda Çekin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5-9 Aralık arası yarışmacılarından olan Sevda Hanım (Sevda Çekin) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kimdir? 5 Aralık Yemekteyiz 'Sevda Çekin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Sevda Çekin kimdir? Sevda Çekin kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (5-9 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

2. gün yarışmacısı : Eylem Hanım

3. gün yarışmacısı : Hakan Bey

4. gün yarışmacısı : Gülbahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Emre Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVDA ÇEKİN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5-9 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Sevda Hanım (Sevda Çekin) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Sevda Çekin 1982 doğumludur ve 40 yaşındadır. 21 yıllık evli olan Sevda Hanım 3 çocuk annesidir. Aslen Sivaslı olan Sevda Çekin İstanbul'da yaşamaktadır. Sevda Hanım'ın sosyal medyada yemek sayfası var. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sevda Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 5 Aralık Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 5 Aralık'ta yarışan Sevda Hanım yarışmacılardan toplam 26 puan almıştır.