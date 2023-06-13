Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kimdir? 13 Haziran günü yarışan Sevda İlkin kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Sevda Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kimdir? Sevda İlkin kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kimdir? Sevda Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (12-16 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı : Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVDA HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Sevda İlkin oldu. Sevda Hanım 13 Haziran 2023 Salı günü yani haftanın 2. günü yarışacaktır. Sevda Hanım henüz yarışmadığı için diğer yarışmacılardan toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarıştığı gün detayları aktaracağız.