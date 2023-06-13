Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm fragmanında Sevda Hanım masayı terk etti. Zuhal Topal'ın açıklamaları ve diskalifiye olur mu olmaz mı merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrılıyor mu? Yemekteyiz Sevda İlkin diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım diskalifiye mi edilecek? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda İlkin masadan neden kalktı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda İlkin yarışmayı terk mi edecek, yarışmadan ayrılacak mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVDA HANIM DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 403. yeni bölüm fragmanında Sevda Hanım masadan ayrılıyor. Zuhal Topal yarışmacı hakkında "Arkadaşlar Sevda'yı dışarı çıkarın. Kendine geldiğinde gel Sevda. Kendine gelemezsen gelme." açıklamasını yaptı. Bunun ardından izleyiciler Sevda İlkin diskalifiye mi olacak merak etti. Yarınki yeni bölümde diskalifiye olacak mı tüm detayları hep birlikte izleyeceğiz.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVDA HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Haftanın 2. günü yarışan Sevda Hanım diğer yarışmacılardan toplamda 16 puan almıştır.