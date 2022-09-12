Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seval Hanım kimdir? 13 Eylül Yemekteyiz 'Seval Söyleyen' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12 Eylül - 16 Eylül arası yarışmacılarından olan Seval Hanım (Seval Söyleyen) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seval Hanım kimdir? 13 Eylül Yemekteyiz 'Seval Söyleyen' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seval Söyleyen Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Seval Hanım kimdir? Seval Söyleyen kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emre Bey

2. gün yarışmacısı : Seval Hanım

3. gün yarışmacısı : Jale Hanım

4. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Uygar Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVAL SÖYLEYEN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Seval Hanım (Seval Söyleyen) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Seval Söyleyen 34 yaşında ve tiyatro oyuncusudur. Seval Söyleyen usta oyunculardan 7 ay boyunca eğitim almıştır. Aslen Selanik göçmeni olan Seval Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Eylül Salı günü yarışacak. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.