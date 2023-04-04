Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serpil Hanım kimdir? 4 Nisan günü yarışan Serpil Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Serpil Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serpil Hanım kimdir? Serpil Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serpil Hanım kimdir? Serpil Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (3-7 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım

2. gün yarışmacısı : Serpil Hanım

3. gün yarışmacısı : İnanç Bey

4. gün yarışmacısı : Ramona Hanım

5. gün yarışmacısı : Güray Kerim Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERPİL HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Serpil Tuncer oldu. Serpil Hanım 4 Nisan 2023 Salı günü yani haftanın 2. günü yarışacaktır. Serpil Hanım henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Detayları puanlar verildikten sonra yazacağız.