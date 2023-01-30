Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kimdir? 30 Ocak Yemekteyiz 'Serkan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 30 Ocak - 3 Şubat arası yarışmacılarından olan Serkan Bey (Serkan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey kimdir? 30 Ocak Yemekteyiz 'Serkan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Serkan kimdir? Serkan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 OCAK - 3 ŞUBAT 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Meral Hanım

3. gün yarışmacısı : Ziya Bey

4. gün yarışmacısı : Fatma Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Ocak - 3 Şubat yeni hafta yarışmacılarından birisi Serkan Bey (Serkan) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Serkan Bey 28 yaşında ve aslen İzmirli'dir. İstanbul'da yaşayan Serkan Bey halkla ilişkiler müdürüdür. İkizler burcu olan Serkan Bey bir ablası var ve 2 kardeştir. Yemek kursu alan Serkan Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 30 Ocak Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 30 Ocak'ta yarışan Serkan Bey yarışmacılardan toplam 26 puan almıştır.