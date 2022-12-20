Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kimdir? 20 Aralık Yemekteyiz 'Serkan Solmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19-23 Aralık arası yarışmacılarından olan Serkan Bey (Serkan Solmaz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey kimdir? 20 Aralık Yemekteyiz 'Serkan Solmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Serkan Solmaz kimdir? Serkan Solmaz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Derya Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Rezan Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevim Hanım

5. gün yarışmacısı : Esra Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN SOLMAZ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Serkan Bey (Serkan Solmaz) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Serkan Solmaz 1978 doğumludur ve 44 yaşındadır. Aslen Gaziantepli olan Serkan Bey kuafördür. Daha önceden 1 yıl lokanta işleten Serkan Bey yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Serkan Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 20 Aralık Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.