Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kimdir? 18 Kasım Yemekteyiz 'Serkan Mintaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 14-18 Kasım arası yarışmacılarından olan Serkan Bey (Serkan Mintaş) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey kimdir? 18 Kasım Yemekteyiz 'Serkan Mintaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Mintaş Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Serkan Mintaş kimdir? Serkan Mintaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (14-18 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Sibel Hanım

2. gün yarışmacısı : Ceyda Hanım

3. gün yarışmacısı : Erdal Bey

4. gün yarışmacısı : Betül Hanım

5. gün yarışmacısı : Serkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN MİNTAŞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14-18 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Serkan Bey (Serkan Mintaş) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Serkan Mintaş mutfak şefidir. İstanbul'da yaşayan Serkan Bey otellerde restoran şefliği yapmaktadır ve alaylı aşçıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serkan Mintaş, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 18 Kasım Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.