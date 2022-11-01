Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kimdir? 1 Kasım Yemekteyiz 'Serkan Kırcan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 31 Ekim - 4 Kasım arası yarışmacılarından olan Serkan Bey (Serkan Kırcan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey kimdir? 1 Kasım Yemekteyiz 'Serkan Kırcan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Kırcan Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Serkan Kırcan kimdir? Serkan Kırcan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (31 EKİM - 4 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Nagihan Hanım

4. gün yarışmacısı : Hazel Hanım

5. gün yarışmacısı : Necip Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN KIRCAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ekim - 4 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Serkan Bey (Serkan Kırcan) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Serkan Kırcan lisans mezunudur ve lojistik bölümünde okumuştur. Serkan Kırcan Almanya doğumlu ve aslen Bulgaristan göçmenidir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serkan Kırcan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1 Kasım Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.