Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey kimdir? 8 Mayıs günü yarışan Serkan Bay kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Serkan Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey kimdir? Serkan Bay kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey kimdir? Serkan Bay kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (8-12 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Neşe Hanım

3. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

4. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

5. gün yarışmacısı : Hanife Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Serkan Bay oldu. Serkan Bey 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Serkan Bey yarışmacılardan toplamda 26 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Serkan Bey 49 yaşında ve doğma büyüme İstanbullu'dur. Serkan Bey, 30 yıldan fazla yeme içme sektörünün içindedir.