Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seren Hanım kimdir? 22 Mayıs günü yarışan Seren Hürü Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Seren Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seren Hanım kimdir? Seren Hürü Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seren Hanım kimdir? Seren Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (22-26 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Seren Hanım

2. gün yarışmacısı : Nurullah Bey

3. gün yarışmacısı : Mert Bey

4. gün yarışmacısı : Funda Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEREN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Seren Hürü Mutlu oldu. Seren Hanım 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Seren Hanım yarışmacılardan toplamda 12 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Seren Hanım 26 yaşındadır. Seren Hanım sözlüsü İbrahim Bey'le birlikte yaklaşık 5 yıldır dünyayı gezdiklerini söyledi.