Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serdar Bey kimdir? 7 Mart günü yarışan Serdar Hanifi Sökmen kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Serdar Hanifi Sökmen oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serdar Bey kimdir? Serdar Hanifi Sökmen kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serdar Bey kimdir? Serdar Hanifi Sökmen kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (6-10 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Birsen Hanım

2. gün yarışmacısı : Serdar Bey

3. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

4. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

5. gün yarışmacısı : Burak Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERDAR BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Serdar Hanifi Sökmen oldu. Serdar Bey 7 Mart 2023 Salıgünü yani haftanın ikinci günü yarışmıştır. Serdar Bey yarışmacılardan toplamda 19 puan almıştır.