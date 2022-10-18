Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Hanım kimdir? 21 Ekim Yemekteyiz 'Serap Özbey Şendil' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 17 Ekim - 21 Ekim arası yarışmacılarından olan Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Hanım kimdir? 21 Ekim Yemekteyiz 'Serap Özbey Şendil' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...