Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Hanım kimdir? 21 Ekim Yemekteyiz 'Serap Özbey Şendil' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 17 Ekim - 21 Ekim arası yarışmacılarından olan Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Hanım kimdir? 21 Ekim Yemekteyiz 'Serap Özbey Şendil' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Özbey Şendil Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Serap Özbey Şendil kimdir? Serap Özbey Şendil kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (17-21 EKİM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Ayfer Hanım
2. gün yarışmacısı : Emir Bey
3. gün yarışmacısı : Işıl Hanım
4. gün yarışmacısı : Emrah Bey
5. gün yarışmacısı : Serap Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERAP ÖZBEY ŞENDİL KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17-21 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Serap Özbey Şendil İstanbul'da yaşamaktadır. Serap Özbey Şendil güzellik salonu işletmektedir. Serap Özbey Şendil Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 21 Ekim Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. yani son gün yarışmacısıdır.