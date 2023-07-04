Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sena Hanım kimdir? 3 Temmuz günü yarışan Sena Bakıtkal kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Sena Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sena Hanım kimdir? Sena Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sena Hanım kimdir? Sena Bakıtkal kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (3-7 TEMMUZ 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Sena Hanım

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Zehra Hanım

4. gün yarışmacısı : Ömer Bey

5. gün yarışmacısı : Özgür Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SENA HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Sena Bakıtkal oldu. Sena Hanım 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Sena Hanım yarışmacılardan toplamda 19 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Sena Hanım 30 yaşında bekar ve İngilizce öğretmenidir. Sena Hanım aslen Adanalı'dır.