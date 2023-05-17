Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semra Hanım kimdir? 17 Mayıs günü yarışan Serhat Semra Dincer kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Semra Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semra Hanım kimdir? Serhat Semra Dincer kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semra Hanım kimdir? Semra Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (15-19 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım

2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

3. gün yarışmacısı : Semra Hanım

4. gün yarışmacısı : Erman Bey

5. gün yarışmacısı : Davut Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEMRA HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Serhat Semra Dincer oldu. Semra Hanım 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Semra Hanım henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Yarıştığı gün puanını yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Semra Hanım 33 yaşında ve Ardahanlı'dır. Semra Hanım hemşiredir ve 6 yaşında bir kızı vardır.