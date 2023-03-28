Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Hanım kimdir? 29 Mart günü yarışan Sema Aydoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de 3. gün yarışmacısı Sema Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Hanım kimdir? Sema Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Aydoğan kimdir? Sema Aydoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (27-31 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Barış Bey

2. gün yarışmacısı : Tülay Hanım

3. gün yarışmacısı : Sema Hanım

4. gün yarışmacısı : Salim Bey

5. gün yarışmacısı : Bermal Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEMA HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Sema Aydoğan oldu. Sema Hanım 29 Mart 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Sema Hanım yarışmacılardan toplam kaç puan aldı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.