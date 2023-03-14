Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin Hanım kimdir? 16 Mart günü yarışan Selin Taş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Selin Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin Hanım kimdir? Selin Taş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin Hanım kimdir? Selin Taş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (13-17 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Sebahat Hanım

2. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

3. gün yarışmacısı : Nigar Hanım

4. gün yarışmacısı : Selin Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SELİN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 4. gün yarışmacısı Selin Taş oldu. Selin Hanım 16 Mart 2023 Perşembe günü yani haftanın dördüncü günü yarışacaktır. Selin Hanım'ın yarışmacılardan kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Açıklanınca yazımıza ekleyeceğiz.