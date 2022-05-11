Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selim Bey kimdir? 11 Mayıs Yemekteyiz 'Selim Burak Şahin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 9-13 Mayıs arası yarışmacılarından olan Selim Bey (Selim Burak Şahin) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selim Bey kimdir? 11 Mayıs Yemekteyiz 'Selim Burak Şahin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selim Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Selim Bey kimdir? Selim Burak Şahin kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 MAYIS 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
- - Selim Bey
- - Selin Hanım
- - İrem Hanım
- - Şevki Bey
- - Derya Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SELİM BURAK ŞAHİN KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Mayıs yeni hafta yarışmacılarından birisi Selim Bey (Selim Burak Şahin) oldu.
Bugünün yarışmacısı Selim Bey 1996 doğumludur. Aslen Sivaslı olan Selim Burak Şahin aşçı yardımcısı olarak çalışmaktadır. Sağlık üzerine eğitim almaktadır. 11 Mayıs günü yarışmacısı Selim Burak Şahin'dir.
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