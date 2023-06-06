Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selda Hanım kimdir? 9 Haziran günü yarışan Selda Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Selda Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selda Hanım kimdir? Selda Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selda Hanım kimdir? Selda Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (5-9 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Onur Bey

2. gün yarışmacısı : Hatice Hanım

3. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım

4. gün yarışmacısı : Berke Bey

5. gün yarışmacısı : Selda Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SELDA HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Selda Aksu oldu. Selda Hanım 9 Haziran 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, haftanın son günü yarışacaktır. Selda Hanım yarışmacılardan toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü detayları yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Selda Hanım usta öğreticidir. Yarışmaya Gebze'den katılan Selda Hanım aslen Hataylı'dır.