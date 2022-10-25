Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selda Demirkıran kimdir? 24 Ekim Yemekteyiz 'Selda Demirkıran' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 24 Ekim - 28 Ekim arası yarışmacılarından olan Selda Hanım (Selda Demirkıran) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selda Hanım kimdir? 24 Ekim Yemekteyiz 'Selda Demirkıran' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selda Demirkıran Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Selda Demirkıran kimdir? Selda Demirkıran kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (24-28 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Selda Hanım

2. gün yarışmacısı : Mustafa Bey

3. gün yarışmacısı : Gülender Hanım

4. gün yarışmacısı : Güray Bey

5. gün yarışmacısı : Burcu Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SELDA DEMİRKIRAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24-28 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Selda Hanım (Selda Demirkıran) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Selda Demirkıran 1989 doğumlu ve 33 yaşındadır. Selda Hanım aslen Tokatlı'dır. Radyo programcısı olan Selda Demirkıran 13 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Selda Demirkıran Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 24 Ekim Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır.