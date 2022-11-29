Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda kimdir? 28 Kasım Yemekteyiz 'Seda Demir' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 28 Kasım - 2 Aralık arası yarışmacılarından olan Seda Hanım (Seda Demir) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Hanım kimdir? 28 Kasım Yemekteyiz 'Seda Demir' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Seda Demir kimdir? Seda Demir kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (28 KASIM - 2 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Seda Hanım

2. gün yarışmacısı : İrem Hanım

3. gün yarışmacısı : Vedat Bey

4. gün yarışmacısı : Yıldız Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEDA DEMİR KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım - 2 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Seda Hanım (Seda Demir) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Seda Demir 1992 doğumludur ve 30 yaşındadır. 1 yıllık evli olan Seda Hanım anne tarafından Trabzonlu baba tarafından Çanakkaleli'dir. Ev Hanımı olan Seda Hanım yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Seda Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 28 Kasım Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 28 Kasım'da yarışan Seda Hanım yarışmacılardan toplam 19 puan almıştır.