Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Hanım kimdir? 7 Eylül 3. gün yarışmacısı Yemekteyiz 'Seda Şer' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5 Eylül - 9 Eylül arası yarışmacılarından olan Seda Hanım (Seda Şer) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Şer Hanım kimdir? 7 Eylül Çarşamba Yemekteyiz 'Seda Şer' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Şer Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Seda Hanım kimdir? Seda Şerkimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (5-9 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Begüm Hanım

2. gün yarışmacısı : Efe Bey

3. gün yarışmacısı : Seda Hanım

4. gün yarışmacısı : Selcan Hanım

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEDA ŞER KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5-9 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Seda Hanım (Seda Şer) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Seda Şer 7 Eylül Çarşamba günü 3. gün yarışmacısıdır. Seda Şer, resim heykel bölümü mezunudur. Lisans mezunu olan Seda Şer kafe işletmeciliği yapmaktadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Seda Hanım bu hafta 7 Eylül gününde yarışacak ve konuklarını ağırlayacak.