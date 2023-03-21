Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Hanım kimdir? 23 Mart günü yarışan Seda Silme kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Seda Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Hanım kimdir? Seda Silme kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Hanım kimdir? Seda Silme kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (20-24 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Filiz Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşah Hanım

3. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

4. gün yarışmacısı : Seda Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEDA HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Seda Silme oldu. Seda Hanım 23 Mart 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Seda Hanım'ın kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Puanlama yapıldığında ayrıntıları ileteceğiz.