Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sebahat Hanım kimdir? 13 Mart günü yarışan Sebahat Önal kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Sebahat Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sebahat Hanım kimdir? Sebahat Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sebahat Hanım kimdir? Sebahat Önal kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (13-17 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Sebahat Hanım

2. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

3. gün yarışmacısı : Nigar Hanım

4. gün yarışmacısı : Selin Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEBAHAT HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Sebahat Önal oldu. Sebahat Hanım 13 Mart 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Sebahat Hanım yarışmacılardan toplamda 20 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Sebahat Hanım İstanbul doğumlu ve aslen Elazığlı'dır. Sebahat Hanım 49 yaşında ve 2 oğlu vardır. Oğullarından birisi aşçı ve Paris'te yaşamaktadır.