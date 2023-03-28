Zuhal Topal'la Yemekteyiz Salim Bey kimdir? 30 Mart günü yarışan Salimcan Gülbahar kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de 4. gün yarışmacısı Salimcan Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Salim Bey kimdir? Salimcan Gülbahar kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Salimcan Bey kimdir? Salimcan Gülbahar kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (27-31 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Barış Bey

2. gün yarışmacısı : Tülay Hanım

3. gün yarışmacısı : Sema Hanım

4. gün yarışmacısı : Salim Bey

5. gün yarışmacısı : Bermal Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SALİM BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Salimcan Gülbahar oldu. Salim Bey 30 Mart 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Salim Bey henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Yarıştığında toplam puanlarını yazacağız.