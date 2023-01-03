Zuhal Topal'la Yemekteyiz Safiye kimdir? 4 Ocak Yemekteyiz 'Safiye Açıkgöz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 2-6 Ocak arası yarışmacılarından olan Safiye Hanım (Safiye Açıkgöz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Safiye Hanım kimdir? 4 Ocak Yemekteyiz 'Safiye Açıkgöz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Safiye Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Safiye Açıkgöz kimdir? Safiye Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (2-6 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Hamit Bey

2. gün yarışmacısı : Cahide Hanım

3. gün yarışmacısı : Safiye Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedia Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SAFİYE HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2-6 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Safiye Hanım (Safiye Açıkgöz) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Safiye Açıkgöz 2000 doğumlu ve 22 yaşındadır. Aslen Gaziantepli olan Safiye Hanım İstanbul'da ikamet etmektedir. Anestezi Teknikeri olan Safiye Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 4 Ocak Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.