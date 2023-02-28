Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şaban kimdir? 3 Mart Yemekteyiz 'Şaban Barut' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 27 Şubat - 3 Mart arası yarışmacılarından olan Şaban Bey (Şaban Barut) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şaban Bey kimdir? 3 Mart Yemekteyiz 'Şaban Barut' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şaban Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Şaban kimdir? Şaban Barut kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 ŞUBAT - 3 MART 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Abdullah Bey

2. gün yarışmacısı : Şirin Hanım

3. gün yarışmacısı : Pelin Hanım

4. gün yarışmacısı : Elif Hanım

5. gün yarışmacısı : Şaban Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞABAN BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat - 3 Mart yeni hafta yarışmacılarından birisi Şaban Bey (Şaban Barut) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Şaban Bey Samsun'da yaşamaktadır. Mesleği aşçı olan Şaban Bey 5 yıldır aşçılık yapmaktadır. Samsun'da gastronomi eğitimleri alan Şaban Bey birçok yarışmaya ve eğitimlere katılmıştır. Şaban Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3 Mart Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.