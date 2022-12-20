Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rezan kimdir? 21 Aralık Yemekteyiz 'Rezan Aydın' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19-23 Aralık arası yarışmacılarından olan Rezan Hanım (Rezan Aydın) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rezan Hanım kimdir? 21 Aralık Yemekteyiz 'Rezan Aydın' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rezan Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Rezan Aydın kimdir? Rezan Aydın kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Derya Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Rezan Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevim Hanım

5. gün yarışmacısı : Esra Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ REZAN AYDIN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Rezan Hanım (Rezan Aydın) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Rezan Aydın aslen Mardinli'dir. Üniversite mezunu olan Rezan Hanım 7 aylık evlidir. Mimar restorasyon bölümü mezunu olan Rezan Hanım yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Rezan Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 21 Aralık Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.