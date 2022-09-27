Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşat Özelkara kimdir? 28 Eylül Yemekteyiz 'Reşat Özelkara' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26 Eylül - 30 Eylül arası yarışmacılarından olan Reşat Bey (Reşat Özelkara) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşat Bey kimdir? 28 Eylül Yemekteyiz 'Reşat Özelkara' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşat Özelkara Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Reşat Özelkara kimdir? Reşat Özelkara kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Melek Hanım

3. gün yarışmacısı : Reşat Bey

4. gün yarışmacısı : Tuğba Hanım

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ REŞAT ÖZELKARA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Reşat Bey (Reşat Özelkara) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Reşat Özelkara aslen Hataylı'dır ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. İşletmeci olan Reşat Özelkara'nın Beyoğlu'nda bir işletmesi vardır. Burger ve kebap çeşitlerinde başarılı olan yarışmacı Reşat Özelkara Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 28 Eylül Çarşamba günü yarışacak. Haftanın üçüncü gün yarışmacısıdır.