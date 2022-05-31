Zuhal Topal'la Yemekteyiz Recep Bey kimdir? 31 Mayıs Yemekteyiz 'Recep Uçar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? - Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Recep Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Recep Beykimdir? Recep Uçar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 MAYIS - 3 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Melike Hanım

2. gün yarışmacısı : Recep Bey

3. gün yarışmacısı : Yurdagül Hanım

4. gün yarışmacısı : Tuğçe Hanım

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ RECEP UÇAR KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs - 3 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Recep Bey (Recep Uçar) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Recep Uçar 35 yaşındadır. Bu haftanın 2. gün yarışmacısı olan Recep Bey 31 Mayıs Salı günü yarışacaktır. Recep Bey aslen Kastamonuludur. Dizayn ve tasarımcılık yapan Recep Uçar daha önceden birçok yarışmaya katılmıştır. Recep Uçar daha önceden En Hamarat Benim, Yemekteyiz gibi yarışmalara da katılmıştır.

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