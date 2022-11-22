Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar kimdir, eşi kimdir? 25 Kasım Yemekteyiz 'Pınar Coşkun Özen' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 21-25 Kasım arası yarışmacılarından olan Pınar Hanım (Pınar Coşkun Özen) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar Hanım kimdir? 25 Kasım Yemekteyiz 'Pınar Coşkun Özen' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...