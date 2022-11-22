Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar kimdir, eşi kimdir? 25 Kasım Yemekteyiz 'Pınar Coşkun Özen' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 21-25 Kasım arası yarışmacılarından olan Pınar Hanım (Pınar Coşkun Özen) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar Hanım kimdir? 25 Kasım Yemekteyiz 'Pınar Coşkun Özen' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Pınar Coşkun Özen kimdir? Pınar Coşkun Özen kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (21-25 KASIM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Erdem Bey
2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım
3. gün yarışmacısı : Funda Hanım
4. gün yarışmacısı : Osman Bey
5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PINAR COŞKUN ÖZEN KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Pınar Hanım (Pınar Coşkun Özen) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Pınar Coşkun Özen Almanya'da yaşamaktadır. 1 ay önce evlenen Pınar Hanım eski Yemekteyiz yarışmacılarından Can Özen'in eşidir. Pınar Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 25 Kasım Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.