Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pelin kimdir? 1 Mart Yemekteyiz 'Pelin Sağıroğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 27 Şubat - 3 Mart arası yarışmacılarından olan Pelin Hanım (Pelin Sağıroğlu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pelin Hanım kimdir? 1 Mart Yemekteyiz 'Pelin Sağıroğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pelin Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Pelin kimdir? Pelin Sağıroğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 ŞUBAT - 3 MART 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Abdullah Bey

2. gün yarışmacısı : Şirin Hanım

3. gün yarışmacısı : Pelin Hanım

4. gün yarışmacısı : Elif Hanım

5. gün yarışmacısı : Şaban Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PELİN HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat - 3 Mart yeni hafta yarışmacılarından birisi Pelin Hanım (Pelin Sağıroğlu) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Pelin Hanım Samsun'da yaşamaktadır. Pelin Hanım resim öğretmenidir. Geleneksel Türk mutfağına hakim olan ve mutfakla arası çok iyi olan Pelin Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1 Mart Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.