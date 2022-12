Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özkan Can kimdir? 30 Aralık Yemekteyiz 'Özkan Can Polat' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26-30 Aralık arası yarışmacılarından olan Özkan Can Bey (Özkan Can Polat) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özkan Can Bey kimdir? 30 Aralık Yemekteyiz 'Özkan Can Polat' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özkan Can Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Özkan Can Polat kimdir? Özkan Can Polat kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Hava Hanım

4. gün yarışmacısı : Efe Bey

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZKAN CAN POLAT KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Özkan Can Bey (Özkan Can Polat) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Özkan Can Polat 1994 doğumlu ve 28 yaşındadır. Baba tarafından Sivaslı anne tarafından Siirtli olan Özkan Can Bey gastronomi bölümü mezunudur ve gastronomi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Restoranda şef olarak çalışan Özkan Can Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 30 Aralık Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.