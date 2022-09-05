Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özkan Bey kimdir? 9 Eylül Cuma Yemekteyiz 'Özkan Canpolat' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5 Eylül - 9 Eylül arası yarışmacılarından olan Özkan Bey (Özkan Canpolat) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özkan Canpolat Bey kimdir? 9 Eylül Cuma Yemekteyiz 'Özkan Canpolat' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özkan Canpolat Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Özkan Bey kimdir? Özkan Canpolat kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (5-9 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Begüm Hanım

2. gün yarışmacısı : Efe Bey

3. gün yarışmacısı : Seda Hanım

4. gün yarışmacısı : Selcan Hanım

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZKAN CANPOLAT KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5-9 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Özkan Bey (Özkan Canpolat) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Özkan Canpolat 9 Eylül Cuma günü 5. gün yarışmacısıdır. Özkan Canpolat 28 yaşında ve aslen Siirtli'dir. Özkan Canpolat, gastronomi bölümü mezunudur. Bir restoranda şef olarak çalışan Özkan Canpolat bu hafta 9 Eylül Cuma günü (haftanın son günü) yarışacak.