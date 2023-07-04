Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özgür Bey kimdir? 7 Temmuz günü yarışan Özgür Hüseyin Öztunca kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Özgür Hüseyin Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özgür Bey kimdir? Özgür Hüseyin Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özgür Bey kimdir? Özgür Hüseyin Öztunca kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (3-7 TEMMUZ 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Sena Hanım

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Zehra Hanım

4. gün yarışmacısı : Ömer Bey

5. gün yarışmacısı : Özgür Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZGÜR BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Özgür Hüseyin Öztunca oldu. Özgür Bey 7 Temmuz 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü haftanın son günü yarışacaktır. Özgür Bey henüz yarışmadığı için kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü geldiğinde aldığı toplam puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Özgür Bey 31 yaşında ve bekar. Özgür Bey yemek yemeyi de yemek yapmayı da çok sevmektedir.