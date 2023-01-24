Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özgül kimdir? 23 Ocak Yemekteyiz 'Özgül' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 23-27 Ocak arası yarışmacılarından olan Özgül Hanım (Özgül) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özgül Hanım kimdir? 23 Ocak Yemekteyiz 'Özgül' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...