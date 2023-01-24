Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özgül kimdir? 23 Ocak Yemekteyiz 'Özgül' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
Gündem Haberleri
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 23-27 Ocak arası yarışmacılarından olan Özgül Hanım (Özgül) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özgül Hanım kimdir? 23 Ocak Yemekteyiz 'Özgül' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özgül Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Özgülkimdir? Özgülkimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (23-27 OCAK 2023)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım
2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım
3. gün yarışmacısı : Özcan Bey
4. gün yarışmacısı : Nur Hanım
5. gün yarışmacısı : Can Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZGÜL HANIM KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23-27 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi ÖzgülHanım (Özgül) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Özgül Hanım aslen Maraşlı'dır. Erken evlendiğini söyleyen Özgül Hanım'ın 30 yaşında kızı vardır. Önceden kafe işleten ve modelistlik yapan Özgül Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 Ocak Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 23 Ocak'ta yarışan ÖzgülHanım yarışmacılardan toplam 19 puan almıştır.