Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özdemir Üçhöyük kimdir? 7 Ekim Yemekteyiz 'Özdemir Üçhöyük' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 3 Ekim - 7 Ekim arası yarışmacılarından olan Özdemir Bey (Özdemir Üçhöyük) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özdemir Bey kimdir? 7 Ekim Yemekteyiz 'Özdemir Üçhöyük' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özdemir Üçhöyük Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Özdemir Üçhöyük kimdir? Özdemir Üçhöyük kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (3-7 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Nesrin Hanım

2. gün yarışmacısı : Evren Bey

3. gün yarışmacısı : Leyla Hanım

4. gün yarışmacısı : Gizem Hanım

5. gün yarışmacısı : Özdemir Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZDEMİR ÜÇHÖYÜK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3-7 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Özdemir Bey (Özdemir Üçhöyük) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Özdemir Üçhöyük yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özdemir Üçhöyük ABD'de eğitim almıştır ve şeflik yapmaktadır. Birçok farklı restoranda çalıştığını belirten Özdemir Üçhöyük Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 7 Ekim Cuma günü yarışacak. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.