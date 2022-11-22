Zuhal Topal'la Yemekteyiz Osman Yağız kimdir? 24 Kasım Yemekteyiz 'Osman Yağız Beykozlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 21-25 Kasım arası yarışmacılarından olan Osman Yağız Beykozlu Bey (Osman Yağız Beykozlu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Osman Yağız Beykozlu Bey kimdir? 24 Kasım Yemekteyiz 'Osman Yağız Beykozlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Osman Yağız Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Osman Yağız Beykozlu kimdir? Osman Yağız Beykozlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (21-25 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Erdem Bey

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Osman Bey

5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ OSMAN YAĞIZ BEYKOZLU KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Osman Yağız Bey (Osman Yağız Beykozlu) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Osman Yağız Beykozlu anne tarafından aslen Rizeli'dir. Dolmuş şoförlüğü yapan Osman Yağız Bey İstanbul'da yaşamaktadır. Osman Bey, Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans bölümünü okudu. Osman Yağız Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 24 Kasım Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.