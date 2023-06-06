Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kimdir? 5 Haziran günü yarışan Onur Güral kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Onur Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kimdir? Onur Güral kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kimdir? Onur Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (5-9 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Onur Bey

2. gün yarışmacısı : Hatice Hanım

3. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım

4. gün yarışmacısı : Berke Bey

5. gün yarışmacısı : Selda Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ONUR BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Onur Güral oldu. Onur Bey 5 Haziran 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Onur Bey yarışmacılardan toplamda 23 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Onur Bey 1999 doğumlu ve aslen Erzurumlu'dur. Kocaeli'de yaşayan Onur Bey sağlıkçıdır.